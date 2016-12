Calcioscommesse: sequestrata al 'cinese' l'agenda con i nomi sospetti di giocatori e dirigenti

15:32 - Un'agendina con un elenco di partite e decine di altre indicazioni in cinese è stata sequestrata a Wang Yi Qiu, uno dei nuovi indagati nell'inchiesta sul calcioscommesse che ha portato all'arresto di 4 persone. Il cinese, che si fa chiamare 'Massimo', è titolare di una lavanderia a Milano, era - secondo gli inquirenti - il finanziatore dell'associazione di Salvatore Spadaro e di cui facevano parte anche Cosimo Rinci e Fabio Quadri, tutti e tre finiti in carcere.

In sostanza, era lui l'uomo che metteva i soldi per effettuare le scommesse sulle partite che venivano indicate dagli arrestati come 'sicure'. Nei prossimi giorni gli inquirenti analizzeranno e soprattutto tradurranno il contenuto dell'agenda, per capire quali possano essere i contatti con l'inchiesta in corso e verificare se possano emergere ulteriori elementi investigativi. Ci sarebbero anche numeri di telefono e indirizzi.



Gli investigatori e gli inquirenti hanno documentato almeno tre incontri di Spadaro con Wang Yi Qiu, tutti a Milano, e hanno accertato che il cinese ha giocato e vinto almeno su otto incontri del campionato scorso, non per forza però tutti oggetto di combine. Tra gli incontri su cui ha scommesso, anche Palermo-Inter (1-0) e Roma-Siena (4-0). In un'occasione il cinese fece puntate da migliaia di euro in diverse agenzie, scommettendo 21mila euro in un solo posto.