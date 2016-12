Calcioscommesse, Mauri: "Confido nel TNAS" 

12:13 - Dopo la condanna per il calcioscommesse Stefano Mauri parla sul suo sito ufficiale: "Dopo il carcere, gli arresti domiciliari, le accuse di illecito sportivo e divieto di scommesse, dopo due gradi davanti alla giustizia sportiva, pago 9 mesi di squalifica per il mio rapporto di amicizia con Alessandro Zamperini. Confido nel TNAS per una decisione rapida, che finalmente possa permettermi di tornare in campo a guidare i miei compagni e la mia Lazio".

Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è dunque l'ultima speranza per Mauri. Il laziale è stato condannato dalla Corte di Giustizia della Figc a 9 mesi di stop per omessa denuncia nelle presunte combine di Lazio-Genoa e Lecce-Lazio, del maggio 2011. Una squalifica che, al momento, gli precluderà di giocare prima della terzultima partita di campionato (Lazio-Verona, del 4 maggio 2014).