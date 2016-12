Calcioscommesse: l'ex latitante Gegic diventa allenatore 

10:31 - Dal calcioscommesse alla panchina. La parabola di Almir Gegic si conclude in Svizzera, nel Canton Ticino, dove l'ex componente della banda degli 'zingari' allenerà il Rancate Football Club. Gegic, rimasto personalmente coinvolto nell'inchiesta della Procura di Cremona sul calcioscommesse, dopo un anno di latitanza aveva deciso di costituirsi. In virtù del nuovo incarico, gli è stato revocato dal gip Salvini il divieto si espatrio.



Gegic inoltre non sarà obbligato a presentarsi in Questura una volta ogni due settimane. L'ex calciatore faceva parte del gruppo degli scommettitori chiamati 'zingari' e adesso sarà aiuto allenatore. Il giudice Salvini, nel revocare il divieto di espatrio, sottolinea che, in un suo recente interrogatorio, ''Gegic ha fatto qualche passo in avanti. Seppur con espressioni volutamente 'prudenti' - annota il gip - non solo ha confermato alcuni dei più importanti incontri svoltisi nella primavera del 2011 all'albergo Una Tocq di Milano fornendo conferma alle dichiarazioni rese da Gervasoni (anch'egli arrestato, ndr) e da ultimo da Ivan Tisci, ma ha ammesso che Ilievsky (tra i personaggi di spicco degli 'zingari', presente con cospicue somme di denaro a tali importanti incontri), non era il 'capo'. In pratica non godeva da solo di poteri decisionali né era in grado di autofinanziarsi la manipolazione delle partite, né di stabilirne le modalità, ma sopra di lui di vi era un capo" che si trova ''in Asia, verosimilmente a Singapore, che dettava le regole: ad esempio la necessità assoluta di avere un contatto diretto con i giocatori da corrompere prima di pagare il compenso e definire gli accordi''.