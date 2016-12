Calcioscommesse: Kutuzov ora gioca a hockey su ghiaccio per dimenticare 

13:58 - Vitali Kutuzov, bielorusso, ex Milan, Avellino, Sampdoria, Parma, Pisa e Bari. 33 anni compiuti a marzo, 3 anni e 6 mesi di squalifica per il calcioscommesse, per illecito sportivo in relazione alla partita Salernitana-Bari 3-2 del 23 maggio 2009.

Una grande passione l'hockey su ghiaccio. Passione da trasformare chissà in occupazione a tempo pieno, a Sesto San Giovanni: nessuna idea infatti di fare ricorso. A hockey fa il goalie, il portiere, a calcio l'attaccante. Anche nel Bari di Conte che nel 2008/2009 conquista la promozione in serie A vincendo il campionato. Perdendo alla penultima giornata contro la Salernitana in lotta per salvarsi. Quella partita lo metterà nei guai.