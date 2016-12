Calcioscommesse, Brocchi: "Sono stupito, voglio solo fare chiarezza" 

12:49 - Dopo le accuse, dopo il coinvolgimento nel nuovo filone del calcioscommesse, ecco le prime parole di Cristian Brocchi: " Sono andato in Questura accompagnato dall'avvocato Dania Manti per consegnare i miei due computer che non erano in casa durante la perquisizione. Non ho fatto alcuna deposizione, non vedo l'ora di fare chiarezza, sono stupito perché sono 5 mesi che insegno ai miei ragazzi delle giovanili del Milan i valori del calcio".

"Bazzani? Lo conosco - ha continuato l'ex giocatore di Milan e Lazio - gli ho regalato biglietti per le partite ma è solo una delle tante conoscenze di questo mondo".