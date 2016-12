Calcioscommesse, Brocchi si difende: "Non ho mai venduto una partita"

14:26 - Sereno e desideroso di chiarire la vicenda. Così Cristian Brocchi, travolto dall'ultimo filone sul Calcioscommesse della procura di Cremona, si è presentato alle telecamere di Tiki Taka. "Bazzani non si è mai permesso di parlarmi delle cose che si sono scritte e dette in questi giorni - ha spiegato -. Non nego i contatti con lui e non ho problemi ad ammetterli: mi chiedeva biglietti o maglie. Non ho mai venduto una partita".

Brocchi ricorda la mattina in cui è scoppiato lo scandalo. "La serenità non è mai mancata, anche se è normale che quando ti succede qualcosa di forte, alle sei della mattina, qualcosa dentro ti viene - ha spiegato - . È qualcosa di duro da subire e da sopportare, anche perché quella mattina in casa c’erano mia moglie e i miei figli, che per fortuna non si erano ancora svegliati". "Poi ho cominciato a capire quello che stava succedendo e mi sono tranquillizzato - ha continuato -. Mi sono tranquillizzato perché all’inizio pensavo fosse successo qualcosa alla famiglia e quando hanno arrestato una persona che conoscevo ho immaginato che quello che mi stava succedendo era legato a quell’arresto".

Poi qualche dettaglio sul suo rapporto con Bazzani: "Ha sempre manifestato modi di fare normali, senza alcun tipo di mancanza di rispetto. Non si è mai permesso nella sua vita, nelle occasioni in cui ci siamo sentiti, di parlarmi delle cose che si sono scritte e dette in questi giorni". "Non nego i contatti con lui e non ho problemi ad ammetterli: non vedo l’ora che gli parlino e gli chiedano quello che è stato il rapporto tra di noi - ha proseguito l'ex centrocampista -. Io non posso sapere qual è la sua vita, posso dire quello che negli anni è stato con me: mi chiedeva dei biglietti o magari delle maglie, ma sapete quanti ne ho dati anche a persone che non conoscevo nemmeno?".



Quanto allo stato d'animo attuale, Brocchi non ha dubbi: "Sono veramente sereno sotto questo punto di vista. Se poi dopo mi vorranno colpevolizzare, mi vorranno far pagare qualcosa di assurdo, non c’è problema, ma non possono dire che mi sono messo ad aggiustare partite perché questo va al di là del mio essere uomo". "Ho massimo rispetto per quelli che stanno lavorando su questo scandalo, perché sono il primo a volere un calcio pulito. Se qualcuno ha fatto qualcosa è giusto che paghi, ma se non ha fatto niente è ingiusto che la sua immagine venga infangata - ha concluso -. Quello che è successo mi ha dato fastidio, mi ha fatto male. Il calcio è la mia vita, non ho mai venduto una partita, a questo mondo ho dato un piede".