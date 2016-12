Calcioscommesse, Abete: "Grandissima fiducia in Gattuso"

11:31 - "Ho grandissima fiducia in Gattuso. Conoscendolo non mi sembra possibile, sono certo che uscirà da questa vicenda". Queste le parole con cui il presidente della Figc Giancarlo Abete ha commentato il coinvolgimento dell'ex azzurro nella nuova tranche dell'inchiesta calcioscommesse. Un appoggio incondizionato verso l'ex giocatore del Milan arrivato durante la cerimonia di consegna al Quirinale del tricolore agli atleti azzurri di Soci 2014.

"Io quando ci dovesse essere, spero non ci sarà, un provvedimento giudiziario che riguarderà Gattuso solo in quel momento potrò prendere in considerazione una situazione che al momento non considero possibile", ha aggiunto. E ancora: "Conoscendolo mi risulta estremamente difficile ipotizzare e pensare che possa aver dato luogo a comportamenti non in linea con lo stile e il tipo di riconoscimento che tutti gli hanno dato e per l'attività che ha sempre svolto". Il numero uno del calcio italiano ha sottolineato quindi che "dando giudizi, con le indagini in corso, su soggetti che sono oggetto di indagine mi sembra che si corra il rischio di trasferire in una dimensione di negatività delle persone che al momento sono solo oggetti di indagine". "Non l'ho sentito - ha concluso Abete - , ma ho grandissima fiducia che quanto da lui rappresentato con chiarezza ieri corrisponda a quanto avvenuto. Sono fiducioso e certo che uscirà da questa vicenda senza ombre".



MALAGO': "SICURO CHE GATTUSO E UNA PERSONA PERBENE"

"Su Gattuso scommetterei che è una persona perbene, credo ciecamente a quello che ha detto". Il presidente del Coni Giovanni Malagò si schiera a difesa dell'ex campione del mondo. "Mi fa un effetto incredibile, ho sentito il tono della sua voce e voglio capire cosa c'è dietro questa indagine".