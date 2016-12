Calciopoli, Diego Della Valle: "Mai piegati al sistema"

14:11 - "La Fiorentina non ha mai piegato la schiena al sistema e non ha mai chiesto di aggiustare una partita". La posizione di Diego Della Valle, patron viola, è chiara ed è stata dichiarata spontaneamente al processo d'appello a Calciopoli in corso a Napoli. "Leggendo certe intercettazioni di chi chiedeva tanto, mi sento un po' ingenuo ad aver chiesto a Bergamo il permesso di chiamarlo. Parlammo di come rinnovare il calcio, nient'altro".

"Fu Mazzini - ricorda il patron della Fiorentina - a dirci che eravamo invisi al sistema e che era meglio non fare polemiche. Per non dare l'impressione di una società altezzosa decisi di incontrare Bergamo. Quell'incontro viene considerato il padre di tutti gli incontri per salvare la squadra, ma non abbiamo mai chiesto di aggiustare una sola partita".