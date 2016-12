Calcio in lutto, è morto Nilton Santos

10:24 - L'ex stella del Botafogo e della nazionale brasiliana Nilton Santos è morto oggi a Rio de Janeiro. Aveva 88 anni ed era stato ricoverato in ospedale da alcuni giorni per insufficienza respiratoria. Campione del mondo con la Selecao nel 1958 e 1962, è considerato uno dei primi terzini fluidificanti della storia del calcio. Il suo ex compagno di nazionale Pelè lo ha inserito tra i 100 più forti giocatori di tutti i tempi.