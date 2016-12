Calcio in lutto, è morto Amedeo Amadei: addio al "Fornaretto"

14:43 - Il calcio piange Amedeo Amadei, mitico centravanti del primo scudetto della Roma nel 1942 e a lungo della Nazionale. Soprannominato "Il Fornaretto" per le sue origini e "Ottavo re di Roma" per la sua enorme popolarità, Amadei si è spento all'età di 92 anni. E' stato uno dei più grandi bomber di tutti i tempi (174 reti in 423 partite), e il più giovane esordiente di sempre in Serie A (a 15 anni). Accorato il cordoglio dell'As Roma.

Nato il 26 luglio del 1921 a Frascati, dopo aver vestito i colori della "Magica" tra il 1936 ed il 1948 (con una parentesi di un anno a Bergamo in Serie B), Amadei nel 2012 era stato votato ed inserito tra i primi 11 calciatori romanisti eletti nella Hall of Fame della società. Un'icona della storia giallorossa, capace di affermarsi non solo come straordinario realizzatore, ma anche come autentica bandiera, un simbolo riconosciuto e amato da generazioni di tifosi. Gol e passione giallorossa. Oltre a essere il più giovane esordiente e marcatore della Serie A, Amadei è anche uno dei due calciatori (l'altro è Piola) ad aver realizzato almeno 40 reti in Serie A con tre differenti squadre. Un mito che se ne va. Non solo per i tifosi giallorossi, ma anche per tutti gli amanti del calcio. I funerali del "Fornaretto" si terranno martedi' 26 novembre alle ore 15 presso la Cattedrale di S. Pietro nella sua Frascati.



IL CORDOGLIO DELLA ROMA

"La Roma tutta si stringe attorno alla famiglia di Amedeo Amadei per la scomparsa del centravanti della squadra che nel 1942 conquisto' il primo scudetto romanista". Queste le parole di cordoglio del club alla notizia della morte di Amadei. Parole ribadite ancora con più enfasi su Twitter: "Amedeo #Amadei ha amato la Roma da giocatore e da tifoso. Riconoscenti e commossi continueremo ad onorarlo per tenerne vivo il ricordo #ASR"