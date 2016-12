Cagliari, Nainggolan in ritardo all'allenamento: colpa... di un gregge

17:28 - Arrivare in ritardo all'allenamento per colpa di... un gregge. Protagonista della disavventura il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, oggetto del desiderio dei grandi club, su tutti l'Inter di Thohir e la Juventus. "NON SI PUO STAR IN FILA!!! E arrivar in ritardo", ha scritto il giocatore su Twitter, postando una foto delle pecore davanti alla sua auto. "Poi io x primo!!!", ha aggiunto. Corredando il messaggio con un'altra immagine.