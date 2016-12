C'è il Real Madrid, "danza" propiziatoria per l'Olimpic Xativa

15:53 - Divertente siparietto durante gli allenamenti dell'Olimpic di Xativa. In vista del big match di Coppa del Re contro il Real Madrid, la piccola squadra di Segunda Division ha infatti inscenato un balletto "propiziatorio" sul brano "Don't worry, be happy!". All'andata contro la squadra di Ancelotti è finita incredibilmente 0-0, chissà che la trovata non porti fortuna anche al Bernabeu...

IL VIDEO