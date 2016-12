Bundesliga: rete bucata, ma Hoffenheim-Bayer non si rigioca

13:45 - Non verrà rigiocata la sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim, vinta 2-1 dai padroni di casa grazie ad un gol fantasma di Kiessling, con la palla entrata in porta, ma da un buco laterale nella rete. Questa la decisione della Corte di giustizia sportiva tedesca, respingendo il ricorso presentato dall'Hoffenheim perchè nell'operato del direttore di gara non ci sono state violazioni del regolamento. Infatti il fischietto della gara, Felix Brych, aveva convalidato il gol dopo essersi consultato con i suoi assistenti, consentendo al Bayer di portarsi sul 2-0. "La decisione può essere insoddisfacente da un punto di vista sportivo, ma rispetta i regolamenti e la legge - ha commentato il giudice Hans Lorenz, che presiede la corte della Federcalcio tedesca - . L'arbitro Brych ha preso una decisione di fatto incontestabile. La tesi che avesse infranto le regole è stata abbandonata anche dall'Hoffenheim durante il processo".