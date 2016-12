Bundesliga: il Bayern Monaco prende il largo

23:49 - Ha impiegato solamente quattro minuti il Bayern Monaco di Pep Guardiola per chiudere la pratica Augsburg nel derby della Baviera. I biancorossi, dopo il 3-0 firmato Boateng-Ribery-Muller, mantengono il primato in Bundesliga salendo a quota 32 punti. Dietro però, a quattro punti di distanza, il Dortmund, sconfitto a Wolfsburg 2-1, non è più solo. A far compagnia a Klopp a quota 28 punti c'è il Bayer Leverkusen dopo il pirotecnico 5-3 all'Amburgo.

E sono 37. La squadra di Guardiola ha messo in fila l'ennesima giornata senza subire sconfitta, segnando il nuovo record assoluto di striscia positiva in Bundesliga (l'Amburgo si fermò a 36). Mentre il Bayern passeggia davanti a tutti, il Borussia Dortmund dunque incassa la seconda sconfitta nel giro di tre giorni. Dopo lo stop in Champions contro l'Arsenal, i gialloneri di Klopp sono stati rimontati dal Wolfsburg dopo il vantaggio a fine primo tempo di Reus. Di Rodriguez e Olic i gol vittoria. A quota 28 sale invece il Bayer Leverkusen con un divertente 5-3 contro l'Amburgo. Protagonista di giornate il coreano Son Heung-Min, autore di una tripletta. Kiessling e Castro completano la cinquina, rendendo vana anche la doppietta di Lasogga.Dietro alle prime tre però c'è un vuoto di ben sette punti. La quarta è proprio il Wolsfburg a quota 21, seguita da Schalke 04, vittorioso 3-1 contro il Werder Brema (doppietta di Boateng) e Hertha Berlino, corsaro 3-2 con l'Hoffenheim. Vittoria infine per 3-1 del M'Gladbach sul Norimberga.