Bundesliga: Bayern forza sette, il Leverkusen insegue

22:26 - Bayern Monaco forza sette. Gli uomini di Guardiola vincono 7-0 in casa del Werder Brema nella 15.a giornata di Bundesliga grazie alla doppietta di Ribery, l'autorete di Lukimya-Mulongoti e i gol di Van Buyten, Muller, Mandzukic e Gotze. Bavaresi che restano a +4 sul sorprendente Leverkusen, capace di andare a vincere 1-0 sul campo del Borussia Dortumud: decide Son Heung-Min. E' crisi per i gialloneri, alla terza sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Si candida invece per un posto in Champions il Moenchengladbach che batte 2-1 in rimonta lo Schalke (Farfan, Raffael e Kruse) e - grazie alla sesta vittoria consecutiva - raggiunge in terza posizione proprio il Dortmund di Klopp.

Colpo dell'Augsburg ad Amburgo: 1-0 con sigillo decisivo di Bobadilla. Con due vittorie importanti si allontanano dalle zone calde della classifica Stoccarda e Hoffenheim: i primi battono 4-2 l'Hannover grazie alle reti di Harnik, Ibisevic, Traore e Rausch, mentre i secondi s'impongono 2-1 a Francoforte in virtù dei gol di Schipplock e Firmino.