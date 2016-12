Buffon: "Un Totti così lo porto al Mondiale" 

10:18 - Un giorno speciale a Coverciano. E lo sarà ancota di più venerdì sera a Copenaghen: Danimarca-Italia. Perché Gigi Buffon, quella sera, diventerà il calciatore con più presenze nella storia della Nazionale. Ovvero: 137 partite, una in più di Fabio Cannavaro. E' la storia del calcio che si riscrive, è un fenomeno del Pallone, un portiere, che è il leader indiscusso della Juventus e pure dell'Italia di Cesare Prandelli. E da leader prende la parola.

Argomenti di conversazione non mancano. Immancabile l'approccio al solito noto: Balotelli: "Prandelli l'ha convocato a ragion veduta: è lui l'unico a decidere. Mario è stato squalificato 20 giorni fa, ha scontato la sanzione e mi pare logico che sia qui con noi. Se fosse stato sotto squalifica, Prandelli avrebbe fatto una scelta diversa. Se ho parlato con Mario? Sono suo vicino di tavolo, a colazione, pranzo e cena. E gli ho parlato certo, ma non dell'argomento. Mario ha bisogno di allentare la tensione dei media che gli è addosso: e non sarò certo io a mettergliela addosso. Con lui rido e scherzo e parlo d'altro".

Capitolo Totti: "Io di Francesco posso ribadire quello che ho detto un mese fa: è un calciatore per certi versi immortale. In queste condizioni psicofisiche e con le doti tecniche e professionali che possiede, non ha limiti. Siamo vicini al Mondiale, anche se mancano otto mesi, ed è normale che attorno a Totti si scateni il dibattito e si parli di lui. E' un argomento serio di discussione, siamo di fronte a un campione assoluto e le conclusioni sono semplici. In queste condizioni, nessuno si sognerebbe di non portare Totti ai Mondiali".

Razzismo e quel che sta succedendo. "Il confine tra razzismo, sfottò, discriminazione e offesa è molto labile. E' un territorio minato e le mine possono esplodere. Occorre trovare un punto d'incontro che sia la soluzione del proble,a una presa di coscienza da parte di tutti, anche di noi calciatori; per fare in mondo che cento persone non rovinino l'immagine del calcio, la tranquilliutà dei tifosi negli stadi, le partite e le società".

Lo scudetto. Chi teme di più fra Roma e Napoli? "Non è il problema di tenere quasta o quat'altra avversaria. La stagione ci sia dicendo che la corsa per lo scudetto si è ampliata a cinque squadre almeno, e forse di più. La Roma e il Napoli sono le squadre del momento. L'Inter ha dimostrato il suo valore. Il Milan è indietro, ma come la scorsa stagione saprà recuperare. Sarà una stagione durissima per chi vorrà conquistare lo scudetto".