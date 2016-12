Buffon protegge la Carrarese: una marca di profilattici come nuovo sponsor 

11:46 - La Durex, famosa marca di profilattici, comparirà sulle maglie della Carrarese per la stagione 2013-14. Il club toscano (Lega Pro), di cui è proprietario il portiere della Juventus Gigi Buffon, ha sposato la campagna SafeBook by Durex, un progetto didattico sull'educazione sessuale rivolto alle scuole secondarie inferiori e superiori, ossia ai ragazzi dai 14 ai 18 anni: "Lo sport - spiega Buffon - si sposa perfettamente con la cura della salute".

Dopo la prima edizione sviluppata in 4 capitoli sull’educazione sessuale, quest’anno SafeBook si arricchisce inserendo due nuovi capitoli: 1) il sexting e la protezione dell’identità digitale; 2) affettività e rispetto, dove c’è amore non può esserci violenza. Ma per rendere ancora più coinvolgente il progetto e la promozione all’educazione sessuale, SafeBook ha realizzato un concorso intitolato "Sfida Buffon", che mette in palio la possibilità di incontrare il portiere e capitano della Nazionale italiana. "Sono veramente orgoglioso che la squadra della mia città sia riuscita a stringere una partnership con una realtà veramente importante non solo dal punto di vista commerciale, ma anche e soprattutto per il grande impegno che tale azienda profonde a livello sociale tra i giovani ed i giovanissimi in merito alla prevenzione della salute nell'ambito del delicato tema del rapporto sessuale" ha spiegato Gigi.