Buffon: "La panchina mi peserebbe molto" 

18:58 - Gigi Buffon ha vissuto la sua domenica-nera. E critiche pesanti, un po' da tutti. Buffon però ha già risposto: prima che tutto accadesse, quasi avvertendo attorno (e addosso) la maledizione di un pomeriggio di ottobre, quando prendi gol strani e ti senti dire: sei vecchio. Non è la prima volta che gli accade. Qui ha parlato agli spagnoli di As, di Casillas relegato in panchina da qualche mese. "Io non saprei accettarla", dice. A buon intenditore...

''Ammiro molto Casillas, visto come sono io: mi sento un portiere forte, e tra i migliori in assoluto, quindi mi costerebbe molto accettare certe situazioni. Mi sembra molto strano vedere uno come Iker in panchina, però bisogna anche rispettare Diego Lopez. Mi ha colpito il modo in cui ha reagito Iker e per questo lo stimo ancor più di prima come uomo''. Lo ha detto Gigi Buffon, portiere bianconero e

della nazionale, intervistato dallo spagnolo As all'antivigilia di Real-Juve.