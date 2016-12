Buffon: "Juve-Napoli? Sarà una serata felice"

15:56 - Juventus-Napoli è il big match della 12esima giornata di Serie A. Le due squadre, al secondo posto in classifica, si giocano molto domenica sera allo Stadium. Lo sa bene Gianluigi Buffon, che di sfide importanti ne ha giocate parecchie. In un'intervista al Corriere dello Sport, il numero 1 bianconero rivela: "Chi vincerà? I veggenti stanno a Medjugorje, però ho tante speranze. Sento di poter passare un'altra serata felice".

Juve-Napoli è una gara ricca di tradizione ma nella storia dei due club ci sono stati anche momenti bui: "Dopo gli anni di Platini e Maradona il prestigio s'era un po' perduto: è tornata a essere una sfida di cartello dalla stagione della B - prosegue Buffon -. In pochi anni, ci siamo ritrovate a lottare ai vertici e questo è un bellissimo omaggio alla programmazione: per la Juve hanno avuto un peso importante anche la tradizione e la famiglia, per il Napoli va dato grande merito al presidente De Laurentiis, capace di lavorare benissimo".Non poteva ovviamente mancare una considerazione sulla super Roma di Garcia, attualmente in testa alla classifica e impegnata col Sassuolo domenica pomeriggio: "Così in alto non me li aspettavo - continua il portierone bianconero -, ma neanche loro stessi e nemmeno il più ottimista dei tifosi. La Roma è prima con merito: ho sentito spesso dire che in molte occasioni è stata fortunata, ma io penso che esista una predisposizione ad attirare fortuna e sfortuna e loro sono convinti di ciò che fanno. Sarà rivale fino in fondo, non è di sicuro una meteora".

Buffon, che dopo l'addio di Del Piero è diventato il leader indiscusso della Juventus, ammette che attorno al club bianconero ci sia sempre troppa attesa: "Esaltare, anche esagerando, e subito dopo mettere tutto in discussione o distruggere fa parte della nostra cultura: meno male che ognuno ha un proprio equilibrio, le proprie sicurezze, altrimenti si finirebbe presto in psicanalisi - spiega -. Di sicuro quest'anno sin dalle prime battute, si è cercato di colpire i giocatori più rappresentativi, basti pensare ai dubbi estivi su Tevez e Llorente che lavoravano come somari dal primo giorno di ritiro e qualcuno li voleva brillanti e reattivi. Poi è toccato a Pirlo e Chiellini, quindi è arrivato il mio turno: qualcosa di nostro ci abbiamo messo, intendiamoci, ma si parla di calciatori che venivano da una stagione impegnativa e stressante, culminata nella Confederations".

Una battuta, infine, sulla lotta che attende gli uomini di Conte in Champions League per passare il turno nel girone: "Ottimismo e convinzione derivano non solo dalla classifica complessiva, ma anche dalle prestazioni offerte contro il Real: sappiamo che il destino è nelle nostre mani e dovremo cercare di fare quattro punti - conclude Buffon -, non è un bottino impensabile, ma nemmeno scontato, vai in campi caldi come Istanbul contro gente brava ed esperta tipo Drogba e Sneijder".