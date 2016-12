Brasile, Seedorf segna e scoppia in lacrime 

15:13 - Festa e lacrime per Clarence Seedorf nell'ultima giornata del campionato brasiliano. L'ex centrocampista del Milan, a segno di testa nel 3-0 al Criciuma, ha permesso al Botafogo di arrivare quarto in classifica e qualificarsi alla prossima Copa Libertadores. L'olandese, dopo il gol, ha abbracciato l'allenatore ed è scoppiato in lacrime. Bella serata anche per Ronaldinho, autore di una doppietta nel 2-2 dell'Atletico Mineiro col Vitoria.

L'evento della serata, al di là dell'ottavo gol nel Brasilerao e del 24° nella sua avventura brasiliana, non può che essere il pianto di Clarence Seedorf. Nonostante la smentita di rito, potrebbe essere stata l'ultima partita dell'olandese con la maglia del Botafogo, anche se il suo contratto scade il 30 giugno. Clarence è il principale candidato alla panchina del Milan per la prossima stagione. Seedorf, al fischio finale, ha comunque tenuto a precisare: "E’ stato un anno fantastico, in cui ho costruito una relazione molto forte con tutto l’ambiente, a partire dal tecnico. L’affetto della gente mi ha emozionato. Ogni volta che termina una stagione c'è la possibilità di cambiare e trasferirsi da qualche altra parte. Io ho un contratto con il Botafogo fino al 2014".