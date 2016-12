Brasile, Ronaldinho: "Il sesso prima delle partite fa bene all'umore"

16:32 - La questione è sempre stata dibattuta. E' un bene o meno avere rapporti sessuali prima delle gare? Dal Brasile, in un'intervista all'edizione tedesca di Playboy, l'ex attaccante del Milan Ronaldinho dice la sua in merito. "Fa bene fare sesso, purchè uno non esageri e non si esaurisca prima di una partita" dichiara il 33enne. Il fantasista dell'Atletico Mineiro poi aggiunge: "A me non ha mai disturbato. Tutto il contrario: mi fa bene, si va alla partita con un umore migliore".

Passando al campo, Dinho ribadisce la volontà di andare ai Mondiali, che si disputeranno in Brasile il prossimo anno, e chiarisce quali siano le sue condizioni dopo l'infortunio dello scorso 27 settembre: “La ripresa è buona, io non sento più il dolore e sto già facendo qualche allenamento. Sono molto felice. Mi sto preparando per giocare il mondiale per club e spero di poter tornare quanto prima”.