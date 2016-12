Brasile: Pato ritrova il gol su rigore con il Corinthians 

10:22 - Dall'inferno al paradiso, da un rigore all'altro: Alexandre Pato torna a sorridere con il Corinthians. Dopo l'erroraccio di due settimane fa che aveva elimanato il Timao dalla Coppa di Brasile e le mille critiche e voci di partenza immediata a gennaio, l'attaccante rossonero ha ritrovato il gol, sempre dal dischetto. Niente cucchiaio questa volta, ma un tiro potente e angolato sotto la traversa al 90': Fluminense battuta 1-0.

In campo esultanza rabbiosa per il Papero che si è tolto la maglia e ha portato la mano all'orecchio, mentre su Instagram si è sfogato usando una della citazione del suo idolo Micheal Jordan: "Nella mia vita ho sbagliato più di novemilia tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto".

BRASILERAO: CRUIZERO QUASI CAMPIONE, MA E' GIA' FESTA

Il Cruzeiro fa già festa, anche se non è ancora aritmeticamente campione per la terza volta nella storia. Belo Horizonte si è tinta di azzurro dopo il successo contro il Gremio per 3 a 0, ma il successo dell'Atletico Paranaense contro il San Paolo non ha dato la certezza del titolo. I giocatori del Cruzeiro, con 13 punti di vantaggio a cinque giornate dalla fine, hanno voluto festeggiare lo stesso il titolo.