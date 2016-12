Brasile: nipoti fanno causa a Pelè per gli alimenti  

10:31 - Grana in famiglia per Pelè. I nipoti hanno deciso di fargli causa per ottenere gli alimenti, come scrive Folha de Sao Paulo, precisando che la famiglia dei due ragazzi - Octavio Felinto Neto, 15 anni, e Gabriel Arantes do Nascimento, 13 - pretende il pagamento di una pensione mensile pari a 13,5 mila reais (quasi 5 mila euro) a testa. L'avvocato dei due adolescenti accusa 'O Rei' di non aver "mai prestato assistenza morale e finanziaria" ai nipoti.

L'ex stella del calcio mondiale avrebbe visto i giovani appena una volta, nel 2011, in tutta la vita. Gabriel e Octavio sono figli di Sandra Regina Felinto, morta nel 2006, che scatenò una battaglia processuale per essere riconosciuta come figlia legittima di Pelè. Un esame del Dna le aveva dato ragione nel 1996.