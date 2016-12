Brasile: Alexandre Pato è il bidone dell'anno

10:30 - Da figliol prodigo di ritorno dall'esperienza in Italia a "bidone dell'anno" il salto è breve. Il rientro in Brasile, col Corinthians, di Alexandre Pato è stato tutt'altro che esaltante. Gli infortuni sono sì diminuiti rispetto alla parentesi milanista, ma anche i gol: solo nove in trenta partite. E in Brasile non hanno dubbi: è lui il peggior investimento dell'anno. "Un pensionato di 24 anni - scrivono - che si dimentica di giocare a calcio".

Eppure l'arrivo al Corinthians dell'ex attaccante del Milan e della nazionale brasiliana era stato contornato di grandi aspettative ed entusiasmo. L'idea era che tornasse ai suoi livelli come Ronaldo e Ronaldinho. Invece qualcosa è andato storto e per i colleghi brasiliani del portale Goal, la colpa è tutta da cercare nell'atteggiamento del giocatore. "Si preoccupa di diventare un Beckham brasiliano piuttosto che segnare e giustificare il suo stipendio e l'investimento da record del Corinthians. Si è messo in testa che è una celebrità del calcio mondiale e ha dimenticato di giocare a calcio" si legge nei vari commenti. "E' un pensionato di 24 anni che in questo momento sarà preoccupato più per la prossima capigliatura che altro". La pazienza dei tifosi però è finita e più volte lo hanno invitato ad andarsene. La goccia che ha fatto traboccare il vaso fu il rigore, comico, sbagliato contro Dida. Una sorta di addio anticipato, una certificazione dei 15 milioni di euro buttati dal Corinthians.