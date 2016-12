Brasile 2014, Uruguay: la scheda 

18:59 - L'Uruguay è sicuramente una delle squadre più attese in Brasile: la Celeste, con due titoli Mondiali in bacheca (1930, 1950) su 11 partecipazioni, è entrata di diritto nella storia del calcio. Il commissario tecnico della Nazionale è Oscar Washington Tabarez, vecchia conoscenza del calcio italiano. In Serie A, infatti, allenò il Cagliari e il Milan a metà anni '90. Molte le frecce al suo arco: in attacco l'Uruguay può schierare giocatori del calibro di Edinson Cavani del Psg, Luis Suarez del Liverpool e Diego Forlan dell'Internacional. La 'Celeste' ha evidenziato qualche difficoltà nella fase di qualificazione: il quinto posto nel girone sudamericano, infatti, ha costretto gli uomini di Tabarez a disputare lo spareggio con la Giordania.

PARTECIPAZIONI MONDIALI: 11

MIGLIOR PIAZZAMENTO: Campione del mondo nel 1930 e nel 1950

I PRECEDENTI CON L'ITALIA: 9 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte)

FORMAZIONE TIPO: (4-3-1-2) Muslera; M.Pereira, Lugano, Godìn, Caceres; Gargano, Gonzalez, Rodriguez; Forlan, Suarez, Cavani

CAMMINO NELLE QUALIFICAZIONI: quinta nel girone del Sud America, ha vinto lo spareggio con la Giordania

LE STELLE: Edinson Cavani (Psg), Luis Suarez (Liverpool), Diego Forlan (International)

COMMISSARIO TECNICO: Oscar Washington Tabarez