Brasile 2014: tragedia all'Arena Corinthians, tre morti

16:28 - Tragedia in Brasile in uno stadio che ospiterà i prossimi Mondiali di calcio. Parte della struttura metallica che copre l'Arena Corinthians, a San Paolo, ha ceduto ed è crollata causando tre morti. L'Itaquerao è l'impianto scelto per la partita inaugurale di Brasile 2014 e le tre strutture metalliche hanno ceduto dopo essere state colpite da una gru che stava mettendo gli ultimi tralicci nel settore est dello stadio.

Secondo alcuni testimoni, la gru si sarebbe spezzata in due precipitando sulla tribuna destinata a ricevere la copertura metallica e facendo franare anche i due piani dello stadio sottostanti. L'impianto - sede ufficiale del Corinthians - aveva il 94% dei lavori già ultimati e avrebbe dovuto essere inaugurato il prossimo gennaio.