Brasile 2014, Svezia e Francia cercano l'impresa

14:25 - Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic? Chi dei due andrà in Brasile? Lo sapremo stasera, al termine di una giornata decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2014 con le gare di ritorno dei quattro spareggi europei. Riflettori puntati su Francia e Svezia, costrette alla rimonta contro Ucraina e Portogallo. A Parigi la Francia di Ribery deve ribaltare lo 0-2 patito a Kiev mentre a Solna Ibrahimovic proverà a rimontare l'1-0 subito contro Cristiano Ronaldo.

Compito molto difficile per la Romania del ct Piturca che a Bucarest proverà a rivoltare il 3-1 patito ad Atene contro una Grecia tosta e quadrata che può contare su un bomber in grande forma come Mitroglou. Tutto aperto tra Croazia e Islanda dopo lo 0-0 di Reykjavik: a Zagabria Modric e compagni sono chiamati al successo mentre ai nordici basterebbe un pareggio con gol.



Per quanto riguarda invece la zona africana, al Cairo l'Egitto scenderà in campo solo per l'onore visto che il 6-1 patito all'andata sul campo del Ghana rende proibitivo qualsiasi sogno di rimonta. Promette spettacolo invece il match a Blida tra Algeria e Burkina Faso: i nordafricani degli interisti Taider e Belfodil devono ribaltare la sconfitta per 3-2 subita all'andata.