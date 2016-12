Brasile 2014: spareggi mondiali, tutte le date e gli orari

17:33 - Sono ancora 11 i posti disponibili per i Mondiali del 2014 in Brasile, dove sono già 21 le squadre qualificate, tra cui l'Italia di Cesare Prandelli. Gli ultimi pass verranno assegnati attraverso gli spareggi che si giocheranno tra mercoledì 13 e mercoledì 20 novembre, il tutto prima del sorteggio della fase a gironi della rassegna iridata che si terrà il prossimo 6 dicembre a Bahia.Per l'Europa spiccano i confronti tra Ucraina e Francia e tra Portogallo e Svezia, riassumibile come Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. L'Uruguay di Cavani e Forlan deve vedersela con la Giordania mentre il Messico deve fare attenzione con alla Nuova Zelanda. In Africa tutto è ancora aperto, fatta eccezione per il Ghana, che nel match d'andata ha travolto l'Egitto 6-1.

TUTTE LE DATE E GLI ORARI

EUROPA

Grecia- Romania (andata 15/11 ore 20, ritorno 19/11 ore 19)

Portogallo- Svezia (andata 15/11 ore 20.45, ritorno 19/11 ore 19.45)

Ucraina- Francia (andata 15/11 ore 20.45, ritorno 19/11 ore 21.00)

Islanda- Croazia (andata 15/11 ore 20.45, ritorno 19/11 ore 19.15)



ASIA- SUDAMERICA

Giordania- Uruguay (13/11 ore 16, ritorno 20/11 ore 24)



CENTROAMERICA- OCEANIA

Messico- Nuova Zelanda (13/11 ore 20.30, ritorno 20/11 ore 7)



AFRICA

Burkina Faso-Algeria 3-2 (ritorno 19/11 ore 19.15)

Costa d'Avorio- 3-1 (ritorno 19/11 ore 19.15)

Etiopia- Nigeria 1-2 (ritorno 19/11 ore 19.15)

Tunisia- Camerun 0-0 (ritorno 19/11 ore 19.15)

Ghana- Egitto 6-1 (ritorno 19/11 ore 19.15)