Brasile 2014: rimontona Francia, 3-0 all'Ucraina e Mondiali

09:21 - Impresa della Francia che a Parigi batte 3-0 l'Ucraina nel playoff di ritorno, ribalta lo 0-2 dell'andata e va ai Mondiali. Protagonista della notte di Saint Denis è Mamadou Sakho, che segna una doppietta firmando il primo e il terzo gol. In mezzo la zampata di Karim Benzema, in fuorigioco. L'Ucraina, lontana parente di quella ammirata a Kiev, è stata costretta a giocare quasi tutta la ripresa in 10 per l'espulsione di Khacheridi al 47'.

Serve un mezzo miracolo alla Francia e la partenza della squadra di Deschamps è impressionante per ritmo e aggressività. L'Ucraina ci capisce poco e al 22' è già sotto. Punizione di Valbuena scodellata a centro area, un rimpallo favorisce Ribery che prova il destro non trattenuto da Pyatov: sulla palla si avventa Sakho che insacca da due passi a porta vuota da posizione leggermente decentrata. Per il difensore del Liverpool, assente nella gara d'andata a Kiev, è il primo gol in Nazionale. La Francia è scatenata e raddoppia al 34': Valbuena (ottima la sua prova) addomestica col petto un sinistro di Ribery, la palla arriva a Benzema che da due passi insacca col destro. L'attaccante del Real Madrid, per la verità, è in posizione irregolare, ma proprio Benzema quattro minuti prima si era visto annullare ingiustamente un gol per un fuorigioco che non c'era. Prima dell'intervallo occasionissima per l'Ucraina: sinistro a botta sicura di Yarmolenko, Lloris è battuto ma sulla linea Debuchy salva col petto.



Inizia la ripresa ed è subito svolta. Al 47' l'Ucraina resta in dieci per l'espulsione di Khacheridi, che rimedia il secondo cartellino giallo dopo un fallo su Ribery. La Francia a questo punto capisce che prima o poi il 3-0 arriverà e stringe d'assedio la porta difesa da Pyatov. La rete che vale il biglietto per il Brasile arriva al 72'. Pyatov respinge un gran tiro di Evra, sulla palla si avventa Pogba che appoggia a Ribery: destro secco, sulla traiettoria c'è Sakho che, col ginocchio, insacca da due passi firmando la sua prima, incredibile doppietta in Nazionale proprio nella partita più importante. Saint Denis in delirio, l'Ucraina non ha le energie per il forcing finale. Finisce 3-0 per la Francia che vola ai Mondiali.