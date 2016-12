Brasile 2014, rebus sorteggi per l'Italia

15:38 - Dopo il pareggio con l'Armenia, l'Italia si prepara ad affrontare i sorteggi dei Mondiali in Brasile col fiato sospeso. Non essendo testa di serie, gli Azzurri rischiano infatti di finire in un girone di ferro, ma con un pizzico di fortuna possono anche entrare in un gruppo molto abbordabile. Nel dettaglio al momento la peggiore delle ipotesi è l'accoppiata con Brasile e Francia (se passa i playoff), la migliore invece con Belgio e Ucraina.

D'accordo, ai Mondiali la condizione necessaria sufficiente è sempre la stessa: per andare avanti occorre vincere contro qualsiasi avversario. Nella fase iniziale, però, si può comunque sperare in un girone più soft per passare il turno ed entrare nel vivo del torneo con meccanismi più rodati e morale alto. Dopo il passo falso contro l'Armenia, del resto, ora l'Italia si trova in una situazione più complicata del previsto. In seconda fascia, tra le big gli azzurri rischiano infatti di pescare Brasile, Spagna, Germania e Argentina, ma d'altro canto, con un po' di fortuna, possono anche finire con Colombia, Uruguay, Svizzera o Belgio.



Quanto alle mine vaganti in terza fascia, per la banda di Prandelli gli spauracchi si chiamano soprattutto Francia (se passa i playoff) e Russia, ma anche la Croazia è da prendere con le pinze. In questo gruppo più abbordabile, se passa i playoff, potrebbe essere invece l'Ucraina. Insomma, il 6 dicembre a Salvador de Bahia l'Italia lancerà la sua moneta ai sorteggi: testa girone facile, croce girone di ferro. Incrociamo le dita.