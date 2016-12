Brasile 2014, premi record per i vincitori

18:55 - Ecco le cifre dei premi per i Mondiali del Brasile 2014. Le ha annunciate il numero uno della Fifa, Sepp Blatter. Aumentano i soldi per le 32 nazionali qualificate alla fase finale. Blatter annunciato che il montepremi passa dai 410 milioni di dollari del Mondiale 2010 in Sudafrica a 576 milioni di dollari. L’aumento è del 40,5 per cento.

Ai vincitori del titolo mondiale andranno 35 milioni di dollari, 25 ai finalisti, 22 al terzo classificato e 20 al quarto. Dal quanto all'ottavo posto, 14 milioni. Dal nono al sedicesimo, 9 milioni e dal diciassettesimo al trentadue 8 milioni di dollari.

Tradotto in euro: 443 milioni di euro il montepremi (nel 2010 era di 315 milioni); 27 milioni di euro andranno al vincitore; 19,2 al secondo classificato; 17 milioni al terzo; 15,4 milioni al quarto.

Nella riunione di oggi, però, la Fifa non ha dato solo l'ufficialità ai premi del Mondiale, ma ha affrontato anche i temi legati all'organizzazione come il Mondiale per club che si giocherà in Marocco a dicembre e la situazione arbitrale. In agenda c'è anche da discutere e trovare un accordo per risolvere la questione Serbia/Kosovo (i serbi si oppongono al riconoscimento del Kosovo) e quella israelo-palestinese e infine il mese in cui far disputare i Mondiali in Qatar del 2022.