Brasile 2014, Prandelli: "Proporrò ritiro aperto alle famiglie"

10:26 - Un ritiro all'italo-olandese: è l'idea di Prandelli per il prossimo Mondiale brasiliano. ''In Confederations - ha detto il ct azzurro all'Ansa - abbiamo aperto il nostro albergo a famiglie e bambini, la risposta è stata molto buona. Ne parlerò ai giocatori e definiremo come, sono loro che devono stare tranquilli''. "Questa Italia è nata per attaccare, se non lo facciamo siamo una squadra come tante altre" ha poi aggiunto il tecnico della nazionale.

Il ct azzurro guarda ai problemi ambientali in vista della competizione iridata. ''Le famiglie vicine, soprattutto i bambini, aiutano a stemperare. Sarà un Mondiale logisticamente complicato: assomiglia a Usa '94, chiederò consigli a Sacchi''.

Tuttavia il tempo per preparare la spedizione in Brasile non sarà molto: "Piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Avrò sette giorni di lavoro sul campo o poco più: spero di averne due a un mese dalla fine a campionato, per i test fisici. C'è un calendario troppo fitto, troppi interessi: e troppo poco in favore della nazionale. Eppure rappresentiamo l'Italia nel mondo''.

Passando agli aspetti propriamente tecnici, Prandelli ha le idee chiare su quale debba essere l'atteggiamento dei suoi giocatori: ''Dobbiamo mantenere l'idea della qualità di gioco a centrocampo ma questa Italia è nata per attaccare, se non lo facciamo siamo una squadra come tante altre. Per il Mondiale preferisco una squadra che rischi fino in fondo''.

Il bilancio del 2013 è positivo, ma l'ex tenico della Fiorentina chiede di cambiare il meccanismo del ranking Fifa. ''E gli spareggi andrebbero aboliti: è un controsenso che la Francia possa rimaner fuori''.