Brasile 2014, Prandelli: "Non siamo teste di serie? Meglio. Dobbiamo stringerci tutti attorno a Balo"

16:22 - Anche con l'Italia fuori dal G8, il sorteggio di Salvador de Bahia del 6 dicembre non spaventa Prandelli. "Non siamo teste di serie? Meglio così", ha chiosato il ct, che sceglie il profilo basso in vista dei Mondiali. "E' più questione di prestigio - ha spiegato -. Non temo il rischio di trovare subito Brasile o Spagna, guardate come è andata all'Europeo. Vogliamo sempre sognare in grande, preferisco partire con umiltà e concentrazione".

Nessun dramma, dunque, per Prandelli dopo il pareggio con l'Armenia costato agli azzurri un posto tra le otto big del mondo. "Non sono deluso, l'obiettivo era la qualificazione - aveva detto subito dopo il match del San Paolo - Ma negli ultimi giorni la cosa più importante è diventata essere una testa di serie". "Agli Europei non lo eravamo e siamo arrivati secondi - aveva proseguito, minimizzando la questione -. Non ci dobbiamo far condizionare".

"TUTTI STRETTI ATTORNO A BALOTELLI"

A bocce ferme, Prandelli poi rinnova la sua fiducia a Mario Balotelli e chiede a tutti di stargli vicino. "Balotelli ha vissuto giorni di palpabile disagio, dobbiamo stringerci ancora di più attorno a lui e con lui", ha spiegato il ct. "Ribadisco, non mi piacciono le crociate - ha aggiunto -. Abbiamo capito tutti che è imprescindibile, se vogliamo andare oltre i nostri limiti. Deve essere integrato ancora di più".