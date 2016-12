Brasile 2014, Prandelli: "Il nostro è il girone più difficile"

20:18 - Uruguay, Inghilterra e Costa Rica. Saranno queste le prime avversarie dell'Italia al Mondiale brasiliano: "Il nostro è il girone più difficile - commenta Prandelli -. Ce la dovremo sudare". Il c.t. rimane ottimista, ma teme le condizioni climatiche: "Mi preoccupano, anche se abbiamo un leggero vantaggio perché abbiamo fatto la Confederations. Se arriveremo preparati sono convinto che faremo un grande torneo. Il primo obiettivo è passare il turno".

Prandelli analizza così il girone D, all'interno del quale è stata inserita l'Italia: "Ci sono tre squadre campioni del mondo ma non siamo preoccupati, io non sono preoccupato. Quando i media dicono che è un girone facile allora c'è da preoccuparsi".



Il rischio, come spiegato dal c.t., riguarda le condizioni climatiche: "Non importa chi andrai ad affrontare ma come li affronterai. Abbiamo già disputato la Confederations Cup e sappiamo cosa vuol dire giocare in questi stadi con questo clima. L'avversario più duro? La Costa Rica perché non la conosciamo". Il tecnico, in chiusura, evita di polemizzare sul sorteggio, che alla fine ha privilegiato proprio la Francia: "Ormai non c'è più voglia di arrabbiarsi e di fare polemiche, siamo al Mondiale e viviamo tutto con gioia".