Brasile 2014, playoff qualificazioni: Grecia e Croazia ai Mondiali

22:49 - Grecia e Croazia ai Mondiali. Questi i verdetti dei primi due playoff della zona Europea. A Bucarest, dopo il successo per 3-1 dell'andata, agli ellenici allenati da Fernando Santos basta l'1-1 con la Romania per staccare il biglietto per il Brasile: il match è deciso dal gol di Mitroglou e dall'autorete di Torosidis. Festeggia anche la Croazia di Niko Kovac che batte 2-0 l'Islanda a Zagabria (0-0 all'andata): a segno Mandzukic (poi espulso) e Srna.

Alla National Arena di Bucarest la Romania, sospinta dal suo pubblico, parte forte ma è la Grecia a rendersi pericolosa al 17' con un gran tiro di Holebas parato in angolo da Tatarusanu. Il portiere di casa non può nulla, però, al 23' quando l'ex giocatore dell’Inter Karagounis conquista palla in mezzo al campo e pesca sul filo del fuorigioco Mitroglu: l'attaccante dell’Olympiacos, tutto solo, non sbaglia da pochi passi. La Romania si scompone e nel finale di frazione dagli spalti arriva in campo un petardo che sfiora Karnezis. Il portiere greco resta a terra stordito sul duplice fischio dell’arbitro. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pari al 55' con una clamorosa autore del romanista Torosidis che piazza il pallone sotto la sua traversa dopo lo scontro fortuito con un compagno. Ma per la Romania la montagna da scalare è troppo alta e, nonostante qualche buona occasione nel finale, la Grecia resiste e può festeggiare la conquista del pass mondiale.



Missione compiuta a Zagabria per la Croazia di Niko Kovac. Allo stadio Maksimir la Nazionale balcanica sblocca il risultato al 25'. Perisic conquista il fondo sulla sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore dell'Islanda: sul secondo palo c'è Mandzukic che insacca col destro. Lo stesso Mandzukic, al 38', viene espulso per un brutto fallo di Gudmundsson e lascia i suoi in dieci. Sembra farsi dura per la Croazia, ma a inizio ripresa ci pensa Kovacic ad accendere la luce: il talento dell'Inter penetra centralmente palla al piede e allarga per Srna che, di prima intenzione, trafigge Halldorsson (non impeccabile, per la verità) con un diagonale angolato. La partita in pratica finisce qui. Prima del triplice fischio finale c'è tempo per assistere a una grande giocata di Olic, che colpisce la traversa con una spettacolare mezza rovesciata. L'Islanda, nonostante la superiorità numerica, non ne ha più. La Croazia amministra il vantaggio senza problemi e fa festa: a giugno sarà in Brasile.