Brasile 2014, playoff: Ibrahimovic sfida Ronaldo

11:42 - Portogallo contro Svezia, ovvero Cristiano Ronaldo contro Zlatan Ibrahimovic. E' il duello tra i due fuoriclasse il principale motivo d'interesse dei playoff europei che assegneranno gli ultimi quattro posti per il Mondiale in Brasile. La sfida ha un enorme peso anche in chiave Pallone d'Oro, al quale ambiscono i due campioni. Oggi sono in programma le gare di andata: oltre a Portogallo-Svezia, si giocano anche Ucraina-Francia, Islanda-Croazia e Grecia-Romania.

Portogallo e Svezia si affrontano a Lisbona per 16esima volta. Il bilancio è favorevole agli scandinavi, con sei vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte, anche se l'ultima vittoria risale a quasi trent'anni fa: 3-1 il 14 novembre 1984 in una gara di qualificazione ai Mondiali del 1986 in Messico. La Svezia si affida allo strepitoso momento di forma di Zlatan Ibrahimovic, già autore di 15 reti in stagione (8 in Ligue 1 e 7 in Champions), ma dall'altra parte ci sarà un Ronaldo smanioso di non mancare l'appuntamento con il suo terzo mondiale consecutivo.

La Francia vola a Kiev forte di un dato statistico: non ha mai perso contro l'Ucraina nei sette incontri precedenti. L'ultimo incrocio risale a un anno fa, quando i galletti si imposero 2-0 nella fase a gironi di Euro 2012 grazie alle reti di Menez e Cabaye. La Grecia è l'ultimo ostacolo sul cammino della Romania, assente dal 1994 in una fase finale della Coppa del Mondo, mentre la sorpendente Islanda allenata da Lagerback va a caccia del pass per il suo primo Mondiale contro la Croazia, che dovrebbe schierare dal primo minuto l'interista Mateo Kovacic.