Brasile 2014, playoff: festa Nigeria, è ai Mondiali

10:53 - La Nigeria è la prima squadra africana a qualificarsi alla fase finale dei Mondiali 2014 in Brasile. Le Super Aquile allenate da Stephen Keshi battono 2-0 l'Etiopia nel match di ritorno dei playoff dopo essersi imposte per 2-1 all'andata. Le reti del trionfo nigeriano portano la firma di Moses, a segno su rigore al 20', e di Victor Obinna, che chiude il discorso qualificazione all'82' tre minuti dopo essere entrato in campo.

Dopo il successo per 2-1 dell'andata, per la Nigeria il discorso qualificazione appare una formalità. L'unico pericolo è la deconcentrazione ma, come chiesto dal ct Keshi, le Super Aquile entrano in campo con la giusta determinazione e sbloccano il risultato al 20': è Victor Moses, ala del Liverpool, a far scattare la festa sugli spalti trasformando con freddezza un calcio di rigore. Il gol taglia le gambe all'Etiopia, incapace di tornare in partita. All'82' è Victor Obinna a chiudere l'incontro: il 26enne attaccante della Lokomotiv Mosca, vecchia conoscenza del calcio italiano per avere indossato le maglie di Chievo e Inter, va a segno tre minuti dopo essere entrato in campo proprio al posto di Moses. Una staffetta del gol che vale oro. La Nigeria, campione d'Africa in carica, parteciperà per la quinta volta a una fase finale di un Mondiale. Nelle ultime sei edizioni ha mancato l'appuntamento solo nel 2006 in Germania. Non ha mai superato gli ottavi di finale, raggiunti a Usa '94 e Francia '98. L'Etiopia, invece, deve ancora una volta rimandare l'appuntamento con la storia: finora non è mai riuscita a entrare nel tabellone finale di un Campionato del mondo.