Brasile 2014, playoff: Costa d'Avorio qualificata

22:29 - Dopo la Nigeria, anche la Costa d'Avorio stacca il biglietto per la fase finale dei Mondiali 2014. La squadra allenata da Lamouchi pareggia 1-1 contro il Senegal nel playoff di ritorno giocato a Casablanca e, in virtù del successo per 3-1 ottenuto nella gara d'andata ad Abidjan, vola in Brasile. Drogba e compagni, sotto di un gol al 79' per un rigore trasformato da Sow, soffrono fino al 93' quando arriva la rete del pari firmata da Kalou.

Si gioca a Casablanca, in Marocco, causa squalifica del campo di Dakar. Scontato il copione della gara con il Senegal tutto proiettato in avanti nel tentativo di ribaltare l'1-3 dell'andata. La squadra di Giresse ci prova, ma la Costa d'Avorio si difende compatta e rischia poco. Il risultato si sblocca al 79' quando Sow trasforma un calcio di rigore concesso dall'arbitro algerino Haimoudi dopo un contatto in area tra Drogba e Mane. Finale rovente, al Senegal a questo punto basta un altro gol per andare ai Mondiali. E l'occasione ci sarebbe perché al 92', sugli sviluppi di un lungo lancio dalle retrovie, si scatena una mischia furibonda davanti a Barry che vede il pallone sfiorare il palo alla sua sinistra. Sul capovolgimento di fronte la Costa d'Avorio pareggia: Kalou, tutto solo, ha il tempo di prendere la mira e di battere Coundoul con un diagonale di destro. E' il gol dell'1-1, i giocatori del Senegal si disperano, gli ivoriani impazziscono di gioia.



La Costa d'Avorio, nella cui bacheca c'è una Coppa d'Africa conquistata nel 1992, si qualifica per la terza volta nella sua storia a una fase finale di un Campionato del mondo. Nei due precedenti (Germania 2006 e Sudafrica 2010) è sempre stata eliminata al primo turno. Per Didier Drogba, recordman di presenze con la maglia della Nazionale ivoriana, sarà il terzo Mondiale da protagonista.