Brasile 2014, playoff Africa: Camerun al Mondiale

19:15 - E' festa grande per il Camerun, che supera in casa la Tunisia nel ritorno del playoff (l'andata era terminata 0-0) e si qualifica per il Mondiale. A Yaoundé finisce 4-1 per i Leoni indomabili, che chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Webo (4') e Moudandjo (30'). Gli ospiti, nella ripresa, provano a rientrare in partita con il gol di Akaichi (49'), ma è Makoun a chiudere definitivamente i conti con una doppietta (66' e 86').

Brasile 2014 sarà il quarto Mondiale per l'ex interista Samuel Eto'o dopo le edizioni del 1998, 2002 e 2010, nelle quali il Camerun è sempre stato eliminato al termine della fase a gironi. Nel 2006, invece, i Leoni indomabili non raggiunsero la qualificazione.