Brasile 2014, Maradona 'tradisce' l'Argentina: sarà il testimonial della maglia dell'Iran

18:03 - Maradona 'tradisce' l'Argentina. L'Iran ingaggia infatti El Pibe De Oro come testimonial della maglia della squadra di casa per i mondiali del Brasile. E' quanto scrive l'agenzia ufficiale Irna sul suo sito, ventilando addirittura la possibilità che l'ex campione si trasformi in 'tifoso' iraniano contro l'Argentina. Maradona dovrebbe ricevere 100 mila dollari dalla Federcalcio di Teheran per partecipare a gennaio alla presentazione della maglia.

L'accordo, sempre secondo l'agenzia, prevede anche che El Pibe de Oro indossi quella maglia durante la sfida contro la squadra della sua nazione, il prossimo 21 giugno a Belo Horizonte, a supporto dell'Iran: ma su questo punto per ora c'è solo un preaccordo, e se Maradona non dovesse vestirsi da tifoso di Teheran in quell'occasione, l'assegno previsto verrebbe decurtato.



Maradona è un sostenitore dell'Iran: i media ricordano che "ha appoggiato gli ideali anti-imperialistici iraniani", tanto che, circa sette anni fa, l'incaricato di affari iraniano lo incontrò durante un'amichevole fra vecchie glorie di Argentina e Brasile, portandogli doni in suo sostegno. Il campione, viene ricordato ancora, in cambio diede la propria maglia al diplomatico e sottolineò di amare il popolo iraniano, perchè era "in prima linea nella guerra contro gli Stati Uniti". Nel 2008 in Iran circolarono voci sulla possibile nomina di Maradona come ct della Nazionale, dopo un giudizio favorevole in questo senso formulato dall'allora presidente Mahmud Ahmadinejad - del quale Maradona si è sempre detto ammiratore - ma l'ipotesi non si concretizzò mai. Nel 2010 si era ricreata una situazione simile in occasione dell'annuncio di una visita di Maradona in Iran, poi non realizzata.