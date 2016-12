Brasile 2014, Italia: con la Danimarca per la prima fascia

14:12 - Battere la Danimarca per entrare nel G8 brasiliano. Con il pass Mondiale già in tasca, l'Italia affronta la formazione di Olsen con la consapevolezza che con una vittoria entrerebbe matematicamente tra le otto teste di serie di Brasile 2014. A Copenaghen (ore 20.15) però non sarà facile: i biancorossi sono infatti ancora in corsa per la seconda piazza che vale gli spareggi, e il ct Prandelli dovrà inoltre fare a meno dell'infortunato Balotelli.

Come criterio per le teste di serie al Mondiale brasiliano, la Fifa ha deciso di far valere il ranking di ottobre, vale a dire quello stilato dopo le prossime due gare (amichevoli o qualificazioni). Per arrivare al sorteggio in prima fascia, risultato sempre ottenuto dall'Italia quando si è qualificata ai Mondiali (eccetto a Messico '70, ma non c'erano teste di serie, ndr), agli azzurri serve una vittoria. Nel caso non dovesse arrivare al Parken Stadium, Buffon e compagni dovranno mettere al tappeto l'Armenia: con due pareggi - o peggio - dovranno guardarsi le spalle da Croazia, Olanda, Svizzera e Cile. Dell'urna principe, ad oggi, sono sicure solo Brasile e Argentina e per ora sono dentro anche Spagna, Germania, Italia appunto, Colombia, Belgio e Uruguay.

Per quanto riguarda la formazione, Prandelli dovrà rinunciare - oltre a SuperMario - anche a De Rossi, Barzagli, Balotelli, Verratti e Insigne. Ecco dunque pronto un 4-3-2-1 con De Silvestri e Balzaretti sugli esterni, Ranocchia e Chiellini centrali, Marchisio-Montolivo-Thiago Motta tris di centrocampo e Candreva (o Giaccherini) e Diamanti coppia di trequartisti alle spalle di Osvaldo. Nei danesi si rivede una vecchia conoscenza del calcio italiano, Nicklas Bendtner.



La probabile formazione

Italia (4-3-2-1): Buffon; De Silvestri, Ranocchia, Chiellini, Balzaretti; Montolivo, Thiago Motta, Marchisio; Candreva (Giaccherini), Diamanti; Osvaldo