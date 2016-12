Brasile 2014: Inghilterra, la scheda

18:58 - L'Inghilterra partecipa per la 14esima volta nella sua storia alla fase finale di un Mondiale. La squadra allenata da Roy Hodgson ha strappato il pass per Brasile 2014 chiudendo le qualificazioni europee al primo posto del Girone H con 22 punti in 10 partite, frutto di 6 vittorie e 4 pareggi. Fondata nel 1863 e affiliata alla Fifa definitivamente dal 1946, l'Inghilterra ha trionfato solo nel Mondiale 1966 disputato in casa. Molte le stelle: da Wayne Rooney del Manchester United al capitano del Liverpool Steven Gerrard, senza dimenticare Frank Lampard del Chelsea.

PARTECIPAZIONI MONDIALI: 13

MIGLIOR PIAZZAMENTO: Campione del mondo nel 1966

I PRECEDENTI CON L'ITALIA: 24 partite (8 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte)

FORMAZIONE TIPO: (4-3-3) Forster; Cole, Jagielka, Cahill, Walker; Gerrard, Lampard, Wilshere; Welbeck, Rooney, Walcott.

CAMMINO: prima nel Girone H europeo

LE STELLE: Wayne Rooney (Manchester United), Steven Gerrard (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea)

COMMISSARIO TECNICO: Roy Hodgson