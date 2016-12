Brasile 2014: Ghana e Algeria qualificate per i Mondiali

09:22 - Ghana e Algeria staccano il pass per Brasile 2014 e raggiungono Camerun, Nigeria e Costa d'Avorio. Nel ritorno degli spareggi della zona Africa, la nazionale ghanese è stata sconfitta per 2-1 dall'Egitto (Zaki e Gedo per i padroni di casa, Boateng per gli ospiti) ma in ogni caso va ai Mondiali grazie al 6-1 dell'andata. Con una rete di Bougherra al 49' l'Algeria batte 1-0 il Burkina Faso (2-3) e fa festa. Nel finale il Burkina ha colpito un palo.

Per l'Algeria si tratta della quarta partecipazione alla fase finale di un Mondiale, la seconda consecutiva.