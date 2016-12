Brasile 2014: Germania, Spagna e Belgio per il pass

15:46 - Sarà un venerdì caldo quelle che vedrà in campo le squadre nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali 2014 in Brasile. In Europa, Spagna, Germania e Belgio sono a caccia del pass per la manifestazione, tutte e tre direttamente tra le teste di serie in caso di vittoria. Potrebbe qualificarsi stasera anche la Svizzera, mentre l'Inghilterra sarà costretta a combattere fino all'ultimo. Sfida a distanza Russia-Portogallo per evitare lo spareggio.

Nel girone A spicca Croazia-Belgio: agli ospiti basta un punto per staccare il pass per il Brasile. Nel gruppo B, con l'Italia di Prandelli già qualificata che gioca al Parken con la Danimarca, è lotta per il secondo posto: oltre ai danesi ci sono la Repubblica Ceca, di scena a Malta, Armenia e Bulgaria, una contro l'altra. Nel gruppo C la Germania riceve l'Irlanda di Trapattoni mentre la Svezia di Ibrahimovic ospita l'Austria a Stoccolma: i tedeschi sono qualificati con un successo e con lo stesso risultato degli scandinavi.Nel gruppo D, con l'Olanda già qualificata, è corsa al secondo posto tra Ungheria, contro gli oranje, Romania, ad Andorra, e Turchia. Nel girone E alla Svizzera basta pareggiare in Albania per qualificarsi; l'Islanda di scena a Cipro per tenere viva la speranza, così come la Slovenia in casa con la Norvegia. Nel gruppo F è tutto aperto: la Russia di Capello gioca in Lussemburgo mentre il Portogallo ospita Israele. Per il gruppo G Bosnia e Grecia sono a pari punti: i bosniaci, comunque favoriti negli scontri diretti, ricevono il Liechtenstein mentre gli ellenici ospitano la Slovacchia di Hamsik.

Bagarre anche nel girone H che si deciderà all'ultima giornata: l'Inghilterra, in testa con un punto di margine, riceve il Montenegro di Vucinic e Jovetic; l'Ucraina affronta in casa la Polonia. Nel gruppo I c'è Spagna-Bielorussia: Furie Rosse qualificate con un successo, essendo avanti negli scontri diretti con la Francia.



In Sudamerica alla Colombia basta un pareggio col Cile per qualificarsi: viceversa a Vidal e compagni serve vincere e sperare che Ecuador e Uruguay pareggiano. L'Argentina, già ai Mondiali, riceve il Perù. Sprint finale pure nel Nord e Centro America: Honduras qualificato se vince col Costa Rica e pareggiano Panama e Messico o il Messico vince.