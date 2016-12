Brasile 2014: Germania ai Mondiali, Russia e Inghilterra quasi

11:24 - Un'altra grande del calcio mondiale strappa il pass per Brasile 2014: con il 3-0 sull'Irlanda di Trapattoni la Germania di Loew vince il Gruppo C e vola a Rio de Janeiro. Stanno già prenotando l'aereo la Russia di Capello, vittoriosa 4-0 in Lussemburgo, e l'Inghilterra, che batte 4-1 il Montenegro: per il primo posto bisognerà però vincere le ultime due sfide contro Azerbaigian e Polonia. Strappa il pass anche la Svizzera.

Tutto facile per la Germania, serviva un successo per la matematica ed è arrivato. Al RheinEnergie Stadion i teutonici sconfiggono 3-0 l'Irlanda di Trapattoni, già eliminata: decidono le reti di Khedira al 12', Schurrle al 58' e Ozil al 92'. Sempre nel Gruppo C si qualifica agli spareggi la Svezia, che a Solna batte 2-1 in rimonta l'Austria: ci pensa Ibrahimovic, che prima serve a Olsson la palla che eguaglia la rete iniziale di Harnik, poi all'86' decide di persona la sfida. Altra Nazionale matematicamente qualificata è la Svizzera, che col 2-1 (47' Shaqiri, 78' Lang, 89' rig. Salihi) in casa dell'Albania di Gianni De Biasi è ormai irraggiungibile in vetta al Gruppo E.

Discorso diverso per Russia e Inghilterra. La squadra di Fabio Capello vince agevolmente e tiene a distanza il Portogallo: in Lussemburgo finisce 4-0 grazie alle reti di Samedov, Fayzulin, Glushakov e Kerzhakov, ma servirà vincere anche nella prossima e più ostica trasferta in Azerbaigian. Dipenderà dall'ultimo turno anche il destino dell'Inghilterra, che a Wembley batte 4-1 il Montenegro. Dopo un primo tempo complicato ci pensa Rooney a sbloccare al 49', poi arrivano l'autorete di Boskovic, il 2-1 di Damjanovic, il sigillo di Townsend e il rigore conclusivo di Sturridge. Ma anche per Hodgson, martedì prossimo contro la Polonia, c'è bisogno di altri 3 punti.