Brasile 2014, due operai muoiono nello stadio di Italia-Inghilterra 

12:45 - Altra tragedia in Brasile a pochi mesi dall'inizio del Mondiale: un operaio di 23 anni, infatti, è morto nello stadio di Manaus, dove il 14 giugno l'Italia farà il suo esordio contro l'Inghilterra. Secondo il racconto del quotidiano 'Terra', l'uomo è caduto mentre installava una protezione laterale a uno dei riflettori dell'impianto. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un altro operaio, il 49enne José Antonio do Nascimento, è stato stroncato da un infarto mentre si occupava di ultimare il centro conferenze adiacente all'impianto.

Lo stadio di Manaus si trova in Amazzonia e il prossimo 14 giugno, alle ore 24 italiane, ospiterà la gara inaugurale della Nazionale di Prandelli con i Three Lions. Lo scorso 27 novembre altri due operai avevano perso la vita nello stadio Itaquerao di San Paolo.