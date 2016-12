Borussia Dortmund, Jurgen Klopp rinnova il contratto

13:40 - L'avventura di Jurgen Klopp sulla panchina del Borussia Dortmund prosegue. Arrivato nel club tedesco nel 2008 e corteggiato da molte big d'Europa, Klopp ha infatti deciso di rinnovare il suo attuale contratto fino al 2018 (in scadenza nel 2016). Dopo gli ottimi risultati ottenuti in Bundesliga e in Champions League, prosegue dunque il progetto tecnico dell'ex allenatore del Magonza. Al momento non sono stati ancora diffusi i dettgli dell'accordo.