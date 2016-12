Boca Juniors, tifoseria migliore al mondo. Gli ultras del Napoli sono quinti 

10:18 - I tifosi migliori del mondo sono quelli del Boca Juniors. A dirlo è la rivista francese So Foot che ha stilato la classifica per numero di seguaci, calore e colore. Seconda posizione per i supporter del Borussia Dortmund davanti a quelli del Celtic. Ottimo piazzamento per la tifoseria del Napoli che è quinta al mondo: "Allo stadio San Paolo, oltre alla partita, si assiste a un grande spettacolo. E' la vita, la morte e l'orgoglio di tutta la città e di un'inter ragione". Sesta posizione per gli ultras del Galatasaray.