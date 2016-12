Boateng sta bene: eccolo con la Satta

21:48 - Passata la paura, Kevin Prince Boateng è già pronto per tornare in campo. Il giocatore dello Schalke, aggredito vicino a Gelsenkircken da un amico della ex moglie e trasportato in ospedale per accertamenti, sta bene e a dimostrarlo c'è la foto che Spormediaset pubblica in esclusiva qui a sinistra. Il ghanese ex Milan, uscito dall'ospedale, si è fatto ritrarre in compagnia di Melissa Satta poco prima di andare fuori a cena con lei. Insomma, il peggio è alle spalle e Prince può tornare a godersi qualche giorno di vacanza prima di tornare al lavoro con la sua squadra.