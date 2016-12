Blatter: "Spareggi da abolire. Fanno spettacolo, ma sono ingiusti" 

12:30 - "Spareggi da abolire. Fanno spettacolo, in campo e in tivu. Ma sono sportivamente sbagliati". E' Joseph Blatter, gran capo della Fifa, che si pronuncia in tal senso. Siamo a pochi giorni dai doppi confronti per le ultime candidate ai Mondiali del Brasile (si gioca il 13 e 20 novembre), e il caso fa discutere. Blatter ha parlato alla tivu ufficiale della Fifa, che ha dato ampio risalto alla voce del padrone.

Blatter non spiega però quale sia la strada alternativa. "Il problema degli spareggi -aggiunge il numero uno della Fifa- è che decidere in 180 minuti chi merita di andare ai Mondiali e chi no, dopo aver disputato una dozzina di gare di qualificazione, a me sembra una ingiustizia sportiva. D'accordo che lo spettacolo del doppio confronto è eccitante, ma occorre trovare una soluzione alternativa".

Quale soluzione si vedrà. A onor del vero, diciamo a Blatter che occorrerebbe scovare una soluzione che impedisca anche di assegnare un titolo di campione del Mondo ai rigori, come è già accaduto nel '94 (Brasile campione sull'Italia) e nel 2006 (Italia campione sulla Francia). Non andare ai Mondiali per un doppio spareggio può non essere giusto. Perdere un titolo mondiale ai rigori, è una folia (sportiva).